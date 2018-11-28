Оприлюднено указ про введення воєнного стану в Україні

"Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року", - йдеться у тексті указу, який пояснюється "черговим актом збройної агресії з боку РФ, що відбувся 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів ВМС ЗСУ, що мав важкі наслідки, іншими агресивними діями РФ в Азовському та Чорному морях, наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил РФ, на тлі окупації РФ АР Крим та частини Донецької та Луганської областей, небезпекою державному суверенітету та незалежності України, її територіальній цілісності".

Як зазначається, указ спрямований на "створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, на підставі пропозиції РНБОУ, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Указом, зокрема, постановляється:



Військовому командуванню (Генштабу ЗСУ, командуванням видів ЗСУ, управлінням оперативних командувань, командирам військових з’єднань, частин ЗСУ, Держприкордонслужби, Державної спецслужби транспорту, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, УДО) разом із МВС, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.



У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина , передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Кабінету міністрів України:





ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

забезпечити постачання ЗСУ, іншим військовим формуванням матеріально-технічних ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в особливий період.



ДСНС невідкладно разом з облдержадміністраціями, іншими держорганами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності привести у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період із введенням ступеня ПОВНА ГОТОВНІСТЬ визначені об'єкти єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем.

визначені об'єкти єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

МЗС України забезпечити інформування в установленому порядку Генсекретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про введення в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.



Цей указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Нагадаємо, 28 листопада закон "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" підписано головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і підписано Президентом Петром Порошенком.

Закон про затвердження указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні" ухвалено Верховною Радою 26 листопада, після кількагодинних консультацій, але лише на 30 днів та в окремих областях, хоча пропонувалося введення воєнного стану на 60 діб.

Згідно з оприлюдненим на сайті ВР текстом доопрацьованого проекту закону, указ Президента України від 26 листопада 2018 року №393 “Про введення воєнного стану в Україні” утверджується з застереженням щодо його введення у 10 областях.

Також 28 листопада "Урядовий кур’єр" опублікував указ Президента №392 "Про рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Про внесення зміни до рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні" про запровадження воєнного стану в 10 областях України на 30 діб.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. Частину з військових засудив підконтрольний РФ “суд” в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан.