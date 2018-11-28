Обнародован указ о введении военного положения в Украине

"Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года", - говорится в тексте указа, который объясняется "очередным актом вооруженной агрессии со стороны РФ, состоявшегося 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива против кораблей ВМС ВСУ, который имел тяжелые последствия, другими агрессивными действиями РФ в Азовском и Черном морях, имеющейся угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил РФ, на фоне оккупации РФ АР Крым и части Донецкой и Луганской областей, опасностью государственному суверенитету и независимости Украины, ее территориальной целостности".

Как отмечается, указ направлен на "создание условий для осуществления органами государственной власти, военным командованием, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями предоставленных им полномочий, необходимых для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, на основании предложения СНБОУ, в соответствии с пунктом 20 части первой статьи 106 Конституции Украины, Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Указом, в частности, постановляется:



Военному командованию (Генштаба ВСУ, командованиям видов ВСУ, управлениям оперативных командований, командирам воинских соединений, частей ВСУ, Госпогранслужбы, Государственной спецслужбы транспорта, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, УГО) вместе с МВД, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления вводить и осуществлять предусмотренные Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.



В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

предусмотренные статьями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Кабинету министров Украины:





ввести в действие план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине;

обеспечить поставку ВСУ, другим военным формированиям материально-технических ресурсов и имущества, оказание услуг и их финансирования в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период.



ГСЧС безотлагательно вместе с облгосадминистрациями, другими госорганами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести в готовность к выполнению задач по назначению в период с введением степени ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем.

определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем.

Областным, Киевской городской государственным администрациям, органам местного самоуправления создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию в введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

и обеспечить содействие военному командованию в введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

МИД Украины обеспечить информирование в установленном порядке Генсекретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о границе этих отклонений и причинах принятия такого решения.



Этот указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу Закона Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Напомним, 28 ноября закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием и подписан Президентом Петром Порошенко.

Закон об утверждении указа Президента "О введении военного положения в Украине" принят Верховной Радой 26 ноября, после длительных консультаций, но только на 30 дней и в отдельных областях, хотя предлагалось введение военного положения на 60 суток.

Согласно обнародованному на сайте ВР тексту доработанного проекта закона, указ Президента Украины от 26 ноября 2018 №393 "О введении военного положения в Украине" утверждается с оговоркой относительно его введения в 10 областях.

Также 28 ноября "Урядовый курьер" опубликовал указ Президента №392 "О решении СНБОУ от 26 ноября 2018 года "О внесении изменения в решение СНБОУ от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" о введении военного положения в 10 областях Украины на 30 суток.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны. Часть из военных засудил подконтрольный РФ "суд" в оккупированном Крыму.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение.