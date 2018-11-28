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В окупованому Криму заарештовано вже 15 українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На даний час підконтрольний РФ так званий суд Сімферополя вже заарештував 15 українських моряків, які взяті в полон. Ще очікують суду 9 наших полонених. Про це повідомила на засідання уряду Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент УНН.

В окупованому Криму заарештовано вже 15 українських моряків

"Вже заарештовано на даний час 15 (українських військовослужбовців, взятих у полон - ред.). Ще справи в так званому суді у Сімферополі по 9 наших військовополонених. Вони, я думаю, матимуть таку ж долю як і інших, їх затримають і вони будуть розміщені у слідчому ізоляторі Сімферополя", - розповіла Денисова.

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Нагадаємо, підконтрольний Росії Керченську міськсуд заарештував на два місяці трьох українських моряків, які отримали поранення під час незаконного затримання українських кораблів в Керченській протоці.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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