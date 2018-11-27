Суд в окупованій Керчі заарештував трьох поранених українських моряків

Раніше повідомлялося, що вони знаходяться в лікарні.

“Задоволено клопотання заступника начальника слідчого відділу УФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо трьох громадян України, підозрюваних у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 322 КК РФ („Незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації“) терміном на два місяці”, — повідомили в прес-службі суду.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР.