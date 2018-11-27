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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102311 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 107940 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143978 просмотра

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7 марта, 17:42 • 140293 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134312 просмотра

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7 марта, 13:58 • 127317 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141595 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд в оккупированной Керчи арестовал трех раненых украинских моряков

Суд в оккупированной Керчи арестовал трех раненых украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 12335 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Подконтрольный России Керченский горсуд арестовал на два месяца трех украинских моряков, которые получили ранения во время незаконного задержания украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что они находятся в больнице.

"Удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации") сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 моряках - трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 которые находятся в разных местах, не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте ВР.

Украинские Национальные Новости

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