В оккупированном Крыму арестованы уже 15 украинских моряков

"Уже арестованы в настоящее время 15 (украинских военнослужащих, взятых в плен - ред.). Еще дела в так называемом суде в Симферополе по 9 нашим военнопленным. Они, я думаю, будут иметь такую ​​же судьбу как и другие, их задержат и они будут размещены в следственном изоляторе Симферополя", - рассказала Денисова.



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Напомним, подконтрольный России Керченский горсуд арестовал на два месяца трех украинских моряков, которые получили ранения во время незаконного задержания украинских кораблей в Керченском проливе.



Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженными й нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море , также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

