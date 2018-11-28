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До арештованих моряків не пустили незалежних адвокатів

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Керченський міський суд заарештував на два місяці до 25 січня трьох українських моряків, Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороку, поранених в результаті захоплення російськими прикордонниками. Засідання проходили в Керченській лікарні, і до жодного з військовослужбовців не пустили незалежних адвокатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нову газету.

Адвокат міжнародного об'єднання "Агора" Олексій Ладин, який бере участь у справі в інтересах Василя Сороки, припустив, що слідчий в Керчі навмисно протягом усього дня ухилявся від контактів з ним, незважаючи на угоду адвоката з родичами.

"Цілком можливо, що така поведінка слідчого, який знав про наявність адвоката за угодою, і тим не менш клопотав про арешт Сороки, не сповістивши мене", - розповів Ладин. Адвокат має намір подати скаргу на дії слідчого і все ж взяти участь в захисті Василя Сороки.

За інформацією джерел, Василь Сорока - один з двох співробітників управління контррозвідки СБУ, наявність яких на захоплених кораблях визнала прес-служба відомства.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Керченську міськсуд заарештував на два місяці трьох українських моряків, які отримали поранення під час незаконного затримання українських кораблів в Керченській протоці.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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