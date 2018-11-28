К арестованным морякам не пустили независимых адвокатов

Адвокат международного объединения "Агора" Алексей Ладин, участвующий в деле в интересах Василия Сороки, предположил, что следователь в Керчи намеренно на протяжении всего дня уклонялся от контактов с ним, несмотря на соглашение адвоката с родственниками.

"Вполне возможно, что такое поведение следователя, который знал о наличии адвоката по соглашению, и тем не менее ходатайствовал об аресте Сороки, не известив меня",— рассказал Ладин. Адвокат намерен подать жалобу на действия следователя и все же принять участие в защите Василия Сороки.



По информации источников, Василий Сорока — один из двух сотрудников управления контрразведки СБУ, наличие которых на захваченных кораблях признала пресс-служба ведомства.



Напомним, подконтрольный России Керченский горсуд арестовал на два месяца трех украинских моряков, которые получили ранения во время незаконного задержания украинских кораблей в Керченском проливе.



Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

