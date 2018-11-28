Суд в Крыму арестовал всех захваченных украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает УНН.
"Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех со вчерашнего дня украинских моряков, задержанных российскими пограничниками, в частности капитана 2-го ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко и капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука", - написал Наумлюк.
По его словам, ранее сегодня суд на два месяца арестовал капитана катера "Никополь" старшего лейтенанта Богдана Небылицу, матроса буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого и матроса катера "Бердянск" Юрия Безъязычного.
Ранее сегодня на два месяца были арестованы Андрей Шевченко по обвинению в нарушении государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору, а также старший матрос "Никополя" Вячеслав Зинченко.
Перед этим 28 ноября суд Симферополя арестовал на два месяца захваченных капитана 3-го ранга Владимира Лисового и сотрудника СБУ Андрея Драча.
Отметим, в среду в оккупированном Крыму арестовали 15 украинских моряков. Среди них - трое раненых.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 человек.