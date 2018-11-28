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Закон про введення воєнного стану опубліковано

Закон про введення воєнного стану опубліковано

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Закон про введення воєнного стану в Україні за кілька годин після того, як його 28 листопада підписав Президент Петро Порошенко, офіційно опублікували на сайті газети Верховної Ради "Голос України", передає УНН.

Опублікованим законом 2630-VIII "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" передбачається, що воєнний стан вводиться у 10 областях - Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській - та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

У законі також міститься норма, що у період воєнного стану часткова мобілізація оголошується Президентом у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і оборони України.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Глава держави 26 листопада підписав указ "Про введення воєнного стану в Україні" і в той же день Верховна Рада ухвалила закон про його затвердження. Згідно з цим президентським указом №393, воєнний стан вводиться на 30 діб - до 26 грудня.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. Частину з військових засудив підконтрольний РФ “суд” в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан

Згідно з президентським указом №393 воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Президент підписав закон на затвердження цього указу. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.

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