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Закон о введении военного положения опубликован

Закон о введении военного положения опубликован

Киев  •  УНН

 • 16218 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Закон о введении военного положения в Украине через несколько часов после того, как его 28 ноября подписал Президент Петр Порошенко, официально опубликовали на сайте газеты Верховной Рады "Голос Украины", передает УНН.

Опубликованным законом 2630-VIII "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" предусматривается, что военное положение вводится в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

В законе также содержится норма, что в период военного положения частичная мобилизация объявляется Президентом в сроки и в объемах согласно угрозам национальной безопасности и обороны Украины.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.

Глава государства 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине" и в тот же день Верховная Рада приняла закон о его утверждении. Согласно этому президентскому указу №393, военное положение вводится на 30 суток - до 26 декабря.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны. Часть из военных засудил подконтрольный РФ "суд" в оккупированном Крыму.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение.

Согласно президентскому указу №393/2018 военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Президент подписал закон на утверждение этого указа. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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