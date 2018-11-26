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Клімкін закликає партнерів тиснути на РФ аби вона визнала українських моряків військовополоненими

Клімкін закликає партнерів тиснути на РФ аби вона визнала українських моряків військовополоненими

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликає партнерів України тиснути на РФ аби вона визнала 23 українських моряка військовополоненими. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова”, повідомляє УНН.

На запитання ведучого чи отримають 23 українських моряка, які захоплені росіянами статус військовополоненого, міністр відповів: “Так вважає весь світ. Тільки одна РФ цього не визнає”.

Міністр також зауважив, що перед ефіром спілкувався з правозахисниками та адвокатами аби вже сьогодні вони надали правову допомогу українським морякам, яким за його словами, призначили “фейкових адвокатів”.

“Деякі хлопці потрапили безпосередньо у ФСБ. Росія їх військовополоненими не визнає. Тому зараз одна з моїх тем розмови з партнерами — тиснути на РФ, щоб визнали їх військовополоненими одразу і щоб звільнили негайно”, — наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, опубліковано текст Закону “Про введення воєнного стану в Україні”.

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