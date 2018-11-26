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Климкин призывает партнеров давить на РФ чтобы она признала украинских моряков военнопленными

Климкин призывает партнеров давить на РФ чтобы она признала украинских моряков военнопленными

Киев  •  УНН

 • 11372 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин призывает партнеров Украины давить на РФ чтобы она признала 23 украинских моряка военнопленными. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.

На вопрос ведущего получат ли 23 украинских моряка, захваченных росииянами статус военнопленного, министр ответил: “Так считает весь мир. Только одна РФ этого не признает”.

Министр также отметил, что перед эфиром общался с правозащитниками и адвокатами чтобы уже сегодня они предоставили правовую помощь украинским морякам, которым по его словам, назначили “фейковых адвокатов”.

“Некоторые ребята попали непосредственно в ФСБ. Россия их военнопленными не признает. Поэтому сейчас одна из моих тем разговора с партнерами — давить на РФ, чтобы признали их военнопленными сразу и чтобы освободили немедленно”, — подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, опубликовано текст Закона “О введении военного положения в Украине”.

Украинские Национальные Новости

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