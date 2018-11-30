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Украина разорвет с Россией около 40 соглашений - Климкин

Украина разорвет с Россией около 40 соглашений - Климкин

Киев  •  УНН

 • 19529 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина планирует в ближайшее время расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией. Об этом глава МИД сообщил в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.

"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения убиваем, не помешали просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - это около 40 соглашений... то, что было до войны - оно по определению не имеет смысла", - подчеркнул Климкин.

Он вспомнил о ныне не работающий Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ с 1997 года.

"Мы дали соответственно России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он (Договор о дружбе... - ред.) Прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая у него заложена. Поэтому никакого договора не будет. За шесть месяцев после того, как мы его подали, он совсем прекращает свое существование ", - пояснил глава МИД.

Справка УНН: Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ было подписано в мае 1997 года и в 1999 году он вступил в силу сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел успешные переговоры с около тридцатью министрами иностранных дел со всего мира.

Как сообщал УНН, Климкин призывает партнеров Украины давить на РФ, чтобы она признала 24 украинский военнопленными.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 моряков - трех раненых, находившихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находившихся в разных местах, не были известны. Также сообщалось о сотрудника СБУ. "Суд" в Крыму арестовал всех захваченных украинцев.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу №393, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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