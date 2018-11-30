Украина рискует потерять рыболовный флот

“Остановка или сокращение рыбного промысла в Азовском море угрожают потерей не только флота, но и квалифицированных специалистов отрасли. Уменьшение зоны вылова может привести к сокращению числа рабочих мест в рыболовецких компаниях, и соответственно — к еще большему экономическому упадку Приазовского региона”, — говорит руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Азовского моря Мария Ганчева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От введения военного положения пострадает рыбная отрасль

По данным Ассоциации рыболовов Украины, на Азовском море работает 45 рыбопромысловых судов. 40 единиц из них — это среднетоннажные суда. На них работает 400 человек экипажей.

“Украина рискует потерять Азовский рыболовный флот. Он довольно изношен, и при длительном простое, может оказаться, что не будет подлежать восстановлению. В промысле в основном задействованы корабли, выпущенные в 60-70 гг. прошлого века, новейшие — 2000-2002 годов выпуска. Стоимость одного судна составляет примерно 1 миллион долларов”, — заявил основатель Общественного союза “Ассоциация рыбопромышленных предприятий” Андрей Чуклин.

Также в Ассоциации рыболовов Украины призвали создать Штаб по ведению промысла на Азовском море из представителей Госрыбагентства, МИД, пограничников и специалистов, “Горячую Линию” для рыбаков во внутренних водах Азово-Керченской акватории, уточнить Госстратегию развития рыбного промысла в Азовском море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина разорвет с Россией около 40 соглашений — Климкин

Азовское море имеет большое значение для отечественного рыбного промысла. В 2017 году в водоемах Украины было выловлено почти 81,9 тыс. т рыбы. На долю Азовского и Черного морей пришлись 42,7 тыс. т вылова водных биоресурсов, или 52% от общего объема вылова. Причем 37,5 тыс. т выловили именно в Азовском море.

Вылов рыбы в Азовском море обеспечивает 47% всего украинского рыбного промысла. На данный момент он регулируется договором между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и соглашением между Госкомитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом РФ по вопросам рыболовства в Азовском море.

Квоты на вылов рыбы в Азовском море распределяются между Украиной и РФ протоколом заседания Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. 24-26 октября 2017 года, между двумя странами был подписан очередной протокол по рыболовству на 2018 год. Согласно документу, общий лимит вылова рыбы для двух государств составил: хамсы азовской 55 тыс. т, тюльки — 70 тыс. т, азовского бычка — 25,2 тыс. т. Более 60% из общего лимита по квоте в 2018 году принадлежало Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МинТОТ заявил о продолжающейся российской блокаде Керченского пролива

Напомним, 23 октября 2018 года в Киеве проходило заседание Украинской-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Оно было сорван.

С 14 сентября 1993 года действовало соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море.

29 ноября Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина планирует в ближайшее время расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В украинские порты в Азовском море не пускают судна уже шесть дней

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение. 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

28 ноября был обнародован указ о военном положении. Он начинает действовать с 14:00 26 ноября в течение 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порты Мариуполя и Бердянска остаются заблокированными

Ранее УНН писал о рисках, которые вызовет введение военного положения в Украине. Чрезвычайный режим будет иметь последствия для рыбной промышленности, аграрного экспорта и рынка международных перевозок.