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МінТОТ заявило про триваючу російську блокаду Керченської протоки

МінТОТ заявило про триваючу російську блокаду Керченської протоки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російська Федерація всупереч міжнародному праву блокує рух кораблів через Керченську протоку. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер МінТОТ, передає УНН.

"За даними дистанційного зондування проведеного моніторингу району Керченської протоки у період з 25 по 27 листопада 2018 року виявлено надзвичайно велике скупчення кораблів. Зокрема, в період з 25 по 27 листопада кількість кораблів у Керченській протоці та поблизу неї збільшилась у більш ніж 2,5 рази – зі 167 до 421 корабля", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через блокування та перегородження РФ проходу Керченською протокою, яка відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року використовується для міжнародного судноплавства, "українські та іноземні торгові судна вимушені залишатися в акваторії Чорного та Азовського морів без подальшої можливості заходження до портів Бердянська та Маріуполя".

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"Загалом, такі дії Росії можуть свідчити про навмисне порушення норм Конвенції ООН з морського права 1982 року та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року", - додали у відомстві.

Зокрема, як зазначається, "РФ порушує право України на свободу судноплавства та на мирний прохід міжнародною протокою, який обов’язково має бути неперервним та швидким".

"Блокування Керченської протоки свідчить про фактичне зупинення мирного проходу, що є забороненим в міжнародному морському праві", - йдеться у заяві.

"Окрім цього, Російська Федерація аналогічним чином порушує право на свободу судноплавства та на мирний прохід суден третіх держав, які знаходяться на вході чи виході з Азовського моря. Згадані Конвенція та Договір надають такі самі права торгівельним суднам третіх держав, якими користується Україна та Росія", - зазначили у МінТОТ.

Нагадаємо, МінТОТ показало карту з координатами українських суден під час агресії РФ на Азові.

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