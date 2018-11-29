МинВОТ заявило о продолжающейся российской блокаде Керченского пролива

"По данным дистанционного зондирования проведенного мониторинга района Керченского пролива в период с 25 по 27 ноября 2018 года обнаружено чрезвычайно большое скопление кораблей. В частности, в период с 25 по 27 ноября количество кораблей в Керченском проливе и вблизи него увеличилось более чем 2,5 раза - с 167 до 421 корабля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за блокирования и преграждения РФ прохода Керченским проливом, который в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года используется для международного судоходства, "украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя".

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"В целом, такие действия России могут свидетельствовать об умышленном нарушении норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года", - добавили в ведомстве.

В частности, как отмечается, "РФ нарушает право Украины на свободу судоходства и на мирный проход международным проливом, который обязательно должен быть непрерывным и быстрым".

"Блокировка Керченского пролива свидетельствует о фактической остановке мирного прохода, что запрещено в международном морском праве", - говорится в заявлении.

"Кроме этого, Российская Федерация аналогичным образом нарушает право на свободу судоходства и на мирный проход судов третьих государств, которые находятся на входе или выходе из Азовского моря. Упомянутые Конвенция и Договор предоставляют такие же права торговым судам третьих государств, которыми пользуется Украина и Россия", - отметили в МинВОТ.

Напомним, МинВОТ показало карту с координатами украинских судов во время агрессии РФ на Азове.