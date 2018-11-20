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Керченський міст почав зміщуватися

Керченський міст почав зміщуватися

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Космічна зйомка зафіксувала зміщення арок Керченського мосту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Незаконно побудований Російською Федерацією Керченський міст — зміщується (результати космічної зйомки). Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову, та острова Тузли”, — повідомили у міністерстві.

Як розповіли у МінТОТ, зафіксовано декілька критичних ділянок, де відбуваються процеси зміщення.

Зокрема, за їхніми даними, у районі штучного насипу з боку Кримського півострова відмічаються об’єкти з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів (просідання) до 52 міліметрів на рік (підняття).

У центральній частині мосту, зазначили у відомстві, відмічається підняття арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів на рік, але арка автомобільного сполучення просідає зі швидкістю до 32 міліметрів на рік.

Крім того, зауважили у МінТОТ, на території острова Тузла частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік, а об’єкти поруч з ділянкою мосту просідають зі швидкістю до 83 міліметрів на рік.

Такі зміщення арок Керченського мосту, як зазначили у МінТОТ, з посиланням експертів, свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор та мають негативний вплив на акваторію Чорного моря, можуть нести загрози життю і здоров’ю людей. При цьому, додали у міністерстві, складні погодні умови особливо у зимовий період в сейсмічно нестабільному районі можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту.

Як раніше інформував УНН, рух по автомобільній трасі через Кримський міст для легкових машин відкрили 16 травня.

Залізничний міст буде запущений у 2019 році. На окупований Росією український півострів ходитимуть потяги із 11 міст РФ, у тому числі з Москви, Санкт-Петербурга, Мурманська, Єкатеринбурга, Пермі, Новосибірська та інших.

1 жовтня цього року дозволили їздити і вантажівкам через Керченський міст.

Європейський Союз застосував санкції щодо шести російських компаній через будівництво Керченського мосту з Росії до окупованого Кримського півострова. 

Українські Національні Новини

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