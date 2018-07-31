ЄС ввів санкції щодо шести російських компаній через Керченський міст
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Європейський Союз застосував санкції щодо шести російських компаній через будівництво Керченського мосту з Росії до окупованого Кримського півострова. Їх перелік у вівторок опубліковано в Офіційному журналі ЄС, передає УНН.
Так, санкції застосовані щодо АТ "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ПАТ "Мостотрест", суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройгазмонтаж", ТОВ "Стройгазмонтаж-мост", АТ "ВАД", які займалися роботами, пов'язаними з будівництвом Керченського мосту.
Їх додали до санкційного списку за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
Рішення ЄС набуває чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 18 липня посли ЄС схвалили санкції проти шести суб'єктів за будівництво Керченського мосту.