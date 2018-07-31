ЄС ввів санкції щодо шести російських компаній через Керченський міст

Так, санкції застосовані щодо АТ "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ПАТ "Мостотрест", суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройгазмонтаж", ТОВ "Стройгазмонтаж-мост", АТ "ВАД", які займалися роботами, пов'язаними з будівництвом Керченського мосту.

Їх додали до санкційного списку за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Рішення ЄС набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 18 липня посли ЄС схвалили санкції проти шести суб'єктів за будівництво Керченського мосту.