ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за Керченского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Европейский Союз применил санкции в отношении шести российских компаний из-за строительства Керченского моста из России в оккупированный Крымский полуостров. Их перечень во вторник опубликован в Официальном журнале ЕС, передает УНН.
Так, санкции применены в отношении АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ПАО "Мостотрест", судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", которые занимались работами, связанными со строительством Керченского моста.
Их добавили в санкционный список за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Решение ЕС вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 18 июля послы ЕС одобрили санкции против шести субъектов за строительство Керченского моста.