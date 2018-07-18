Посли ЄС схвалили санкції проти шести осіб за будівництво Керченського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Посли країн-членів Європейського союзу схвалили рішення про запровадження санкцій проти шести осіб, причетних до будівництва Керченського мосту. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook, передає УНН.
"У розвиток наших домовленостей на Саміті Україна-ЄС посли держав-членів ЄС схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту", - написав П.Порошенко.
Президент подякував союзникам "за солідарність і підтримку України у протидії російському агресору".
Як повідомляв УНН, прокуратура Нідерландів відкрила справу на сім компаній через Керченський міст.
Нагадаємо, 15 травня відбулось офіційне відкриття Керченського мосту. Росія анексувала Крим і Севастополь після незаконного референдуму 16 березня 2014 року.