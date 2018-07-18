Послы ЕС одобрили санкции против шести человек за строительство Керченского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Послы стран-членов Европейского союза приняли решение о введении санкций против шести лиц, причастных к строительству Керченского моста. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает УНН.
“В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста”, — написал Порошенко.
Президент поблагодарил союзникам “за солидарность и поддержку Украины в противодействии российскому агрессору”.
Как сообщал УНН, прокуратура Нидерландов открыла дело на семь компаний из Керченский мост.
Напомним, 15 мая состоялось официальное открытие Керченского моста. Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.