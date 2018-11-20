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Керченский мост начал смещаться

Керченский мост начал смещаться

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Космическая съемка зафиксировала смещение арок Керченского моста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на странице в Facebook, передает УНН.

"Незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост - смещается (результаты космической съемки). Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков сделанных из стороны временно оккупированного Крымского полуострова, и острова Тузла", - сообщили в министерстве.

Как рассказали в МинВОТ, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения.

В частности, по их данным, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие).

В центральной части моста, отметили в ведомстве, отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год, но арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.

Кроме того, отметили в МинВОТ, на территории острова Тузла часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год.

Такие смещения арок Керченского моста, как отметили в МинВОТ со ссылкой экспертов, свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей. При этом, добавили в министерстве, сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста.

Как ранее информировал УНН, движение по автомобильной трассе через Крымский мост для легковых машин открыли 16 мая.

Железнодорожный мост будет запущен в 2019 году. На оккупированный Россией украинский полуостров будут ходить поезда из 11 городов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других.

1 октября этого года разрешили ездить и грузовикам через Керченский мост.

Европейский Союз применил санкции в отношении шести российских компаний из-за строительства Керченского моста из России на оккупированный Крымский полуостров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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