МінТОТ показало карту з координатами українських суден під час агресії РФ на Азові

У відомстві наголошують, що Росія знехтувала імунітетом українських військових кораблів у відкритому морі.

“РФ атакувала та захопила українські військові кораблі у міжнародних водах Чорного моря, тобто за межами лінії державного кордону України на морі, що тимчасово не контролюється Україною внаслідок окупації території. Про це свідчать координати перебування військових суден „Бердянськ“, Нікополь”, та “Яни Капу” в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ“, — сказано у повідомленні.

У МінТОТ наголосили, що за ст.95 Конвенції з морського права, військові кораблі користуються у відкритому морі повним імунітетом від юрисдикції будь-якої держави, крім держави, під прапором якої вони перебувають. А відповідно до визначення в Резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, напад збройними силами однієї держави на морські сили або флот іншої держави є агресією.

“Усі затримані українські військовослужбовці перебувають під захистом норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року. Особи, які організували та вчинили акт агресії та зухвало порушують норми міжнародного гуманітарного права повинні пам’ятати про невідворотність покарання”, — зазначили в МінТОТ.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.