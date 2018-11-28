МинВОТ показало карту с координатами украинских судов во время агрессии РФ на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины опубликовало карту с координатами украинских военных судов "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в момент обстрела и задержания их российскими военными, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве отмечают, что Россия пренебрегла иммунитетом украинских военных кораблей в открытом море.
"РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море, что временно не контролируется Украиной из-за оккупации территории. Об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов "Бердянск", "Никополь", и "Яны Капу" в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ", - говорится в сообщении.
В МинВОТ отметили, что по ст.95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся. А согласно определению в Резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией.
"Все задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года. Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и дерзко нарушают нормы международного гуманитарного права, должны помнить о неотвратимости наказания", - отметили в МинВОТ.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека - трое раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находятся в разных местах, которые не известны.