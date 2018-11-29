Порти Маріуполя і Бердянська залишаються заблокованими

“Інформація, яка була опублікована вчора ввечері, залишається актуальною”, — йдеться у повідомлені прес-службі.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляв, що станом на вечір 28 листопада 2018 року українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден.

“Так, за оперативною інформацією, в очікуванні на вхід в Азовське море знаходяться 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 — до порту Маріуполь. На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга: з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна, з порту Маріуполя — 6. Ще 8 суден стоять біля причалів в портах. Загалом заблокованими стоять 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові. Росія заблокувала українські порти на Азовському морі”, — повідомив Володимир Омелян.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.