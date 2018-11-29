Порты Мариуполя и Бердянска остаются заблокированными
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На данный момент ситуация с блокировкой портов Мариуполя и Бердянска, со стороны России, остается неизменной. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
"Информация, которая была опубликована вчера вечером, остается актуальной", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, сообщал, что по состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.
"Так, по оперативной информации, в ожидании вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь. На выход из Азовского до Черного морей также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах. В общем заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - сообщил Владимир Емельян.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.