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Росія заблокувала українські порти Маріуполь і Бердянськ

Росія заблокувала українські порти Маріуполь і Бердянськ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Станом на вечір 28 листопада 2018 року українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.

“Так, за оперативною інформацією, в очікуванні на вхід в Азовське море знаходяться 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 — до порту Маріуполь. На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга: з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна, з порту Маріуполя — 6. Ще 8 суден стоять біля причалів в портах. Загалом заблокованими стоять 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові. Росія заблокувала українські порти на Азовському морі”, — повідомив Володимир Омелян.

На його думку, дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі: “Мета одна: блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря та поступове витіснення України з її законних територій, що закріплені нормами міжнародного права”.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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