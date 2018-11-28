Росія заблокувала українські порти Маріуполь і Бердянськ

“Так, за оперативною інформацією, в очікуванні на вхід в Азовське море знаходяться 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 — до порту Маріуполь. На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга: з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна, з порту Маріуполя — 6. Ще 8 суден стоять біля причалів в портах. Загалом заблокованими стоять 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові. Росія заблокувала українські порти на Азовському морі”, — повідомив Володимир Омелян.

На його думку, дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі: “Мета одна: блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря та поступове витіснення України з її законних територій, що закріплені нормами міжнародного права”.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.