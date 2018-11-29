До українських портів в Азовському морі не пускають судна вже шість днів

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Судна не можуть потрапити до портів Бердянська і Маріуполя вже протягом шести днів, оскільки Росія перешкоджає їм проходити Керченською протокою. Про це повідомив кореспондент France 24 Гулівер Крег у Twitter, передає УНН.