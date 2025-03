До українських портів в Азовському морі не пускають судна вже шість днів

“Порт Бердянська підтверджує мені, що жодне судно не може потрапити до порту протягом шести днів — Росія перешкоджає їм проходити Керченською протокою. Чотири судна, що прямують до Бердянська, застрягли на тиждень. Очевидно, ще 14 очікують проходження до Маріуполя”, — написав він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що станом на вечір 28 листопада 2018 року українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

Port of #Berdyansk confirms to me that no vessel has been able to reach the port for six days - Russia is preventing them from passing under the Kerch Strait. Four ships on their way to Berdyansk have been stuck for a week. Apparently 14 bound for Mariupol are waiting. #Ukraine

