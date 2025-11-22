Україну накриють дощі, сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 22 листопада
Київ • УНН
У суботу, 22 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та снігу, а також ожеледиця та морози в деяких областях. У західних областях прогнозують значні опади, тоді як на решті території країни, крім південно-східної частини, пройдуть дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
Погоду сьогодні будуть формувати атмосферні фронти. У західних областях очікується дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.
У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях значні опади, а у Карпатах - сильний мокрий сніг. Температура повітря упродовж доби коливатиметься від -3 °С до +2 °С.
На решті території країни, крім південно-східної частини, вночі будуть невеликі, а вдень помірні дощі. Температура вдень буде +13...+18 °С, а в Криму до +21 °С. У північних та Вінницькій областях синоптики прогнозують вдень +5...+10 °С.
Крім того, зранку у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями буде туман.
У Києві 22 листопада буде хмарно. Синоптики цей день прогнозують дощі та туман.
Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вдень +6+8°С.
