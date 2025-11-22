Украину накроют дожди, снег и гололедица: прогноз погоды на 22 ноября
Киев • УНН
В субботу, 22 ноября, в Украине ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололедица и морозы в некоторых областях. В западных областях прогнозируют значительные осадки, тогда как на остальной территории страны, кроме юго-восточной части, пройдут дожди.
Погода в Украине в субботу, 22 ноября, ожидается с осадками. Речь идет о дожде и снеге. Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице и морозах в некоторых областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Погоду сегодня будут формировать атмосферные фронты. В западных областях ожидается дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах будет образовываться гололедица.
Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительные осадки, а в Карпатах - сильный мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 °С до +2 °С.
На остальной территории страны, кроме юго-восточной части, ночью будут небольшие, а днем умеренные дожди. Температура днем будет +13...+18 °С, а в Крыму до +21 °С. В северных и Винницкой областях синоптики прогнозируют днем +5...+10 °С.
Кроме того, утром в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами будет туман.
В Киеве 22 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и туман.
Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.
Температура днем +6+8°С.
