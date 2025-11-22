Украину накроют дожди, снег и гололедица: прогноз погоды на 22 ноября

В субботу, 22 ноября, в Украине ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололедица и морозы в некоторых областях. В западных областях прогнозируют значительные осадки, тогда как на остальной территории страны, кроме юго-восточной части, пройдут дожди.