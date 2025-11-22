Свята 22 листопада: від сімейних радощів до пам’яті поколінь

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21 листопада, 21:58 • 10626 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 21486 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 24022 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 26596 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 24651 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 29518 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 17818 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17973 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17083 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 38545 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.5м/с
94%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мерц та Трамп обговорили мирний план США щодо України21 листопада, 19:27 • 8298 перегляди
Майже 10 мільйонів українців стали біженцями - ООН21 листопада, 21:30 • 7504 перегляди
Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль росіян: ворог закріплюється та облаштовує позиції 21 листопада, 21:42 • 8226 перегляди
СБУ затримала агента гру рф, який допомагав окупантам штурмувати Куп'янськPhoto21 листопада, 22:23 • 6938 перегляди
Африка тріщить по швах: величезні розколини поглинають цілі міста, під загрозою мільйони людейPhoto04:03 • 3814 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 23032 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 22534 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 29518 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 38545 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 37087 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 23032 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 34012 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 48301 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 50163 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 63619 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Х-101

Свята 22 листопада: від сімейних радощів до пам’яті поколінь

Київ • УНН

 • 714 перегляди

22 листопада відзначають Міжнародний день сина, День любові до веснянок та Міжнародний день музиканта. Також в останню суботу листопада вшановують пам'ять жертв голодоморів в Україні.

Свята 22 листопада: від сімейних радощів до пам’яті поколінь

22 листопада - день багатий на особливі дати - від теплого Міжнародного дня сина та креативного Дня любові до веснянок. Кожне свято несе свій сенс: одні нагадують про родинні цінності та красу життя, інші - про мистецтво, історію та уроки минулого. УНН підготував для вас короткі розповіді, як і коли відзначають ці дні та які цікаві факти про них варто знати.

Міжнародний день сина

Міжнародний день сина святкують щорічно, щоб відзначити особливий зв’язок між батьками та їхніми синами.

Це свято не має суворої історії походження, але активно популяризується через соціальні мережі та родинні ініціативи.

Воно покликане нагадати про важливість виховання, підтримки та взаємоповаги в сім’ї. Цікаво, що у різних країнах цей день відзначають у різні дати, але сенс залишається однаковим – сімейні цінності.

День любові до веснянок

День любові до веснянок – незвичне, але дуже тепле свято, присвячене природній красі та особливостям зовнішності людини.

Веснянки протягом століть асоціювались із сонцем, юністю та індивідуальністю.

Свято виникло як спосіб підкреслити природну красу і прийняття себе без косметичних змін. Популярність свята зростає саме в соціальних мережах, де його символом стали хештеги #FrecklesLove та #Веснянки.

Міжнародний день музиканта

Міжнародний день музиканта відзначають у світі, щоб вшанувати людей, які присвятили життя музиці. Його коріння пов’язане з професійними музичними асоціаціями та фестивалями, які хотіли підкреслити важливість мистецтва в культурі.

Свято заохочує концерти, майстер-класи та виступи як професіоналів, так і аматорів. Навіть великі міста організовують безкоштовні вуличні концерти, де будь-хто може продемонструвати свої таланти.

День пам’яті жертв голодоморів

День пам’яті жертв голодоморів відзначають щороку в останню суботу листопада, щоб вшанувати мільйони людей, які загинули від штучного голоду в Україні.

Цей день пам’яті виник як спосіб зберегти історичну пам’ять і нагадати про трагедії, спровоковані політичними репресіями та насильницькою колективізацією.

У день пам’яті голодамору, люди запалюють свічки, проводять панахиди та тематичні заходи у школах і музеях.

Мета – не лише згадати загиблих, а й виховати повагу до прав людини та цінності життя, а символом пам’яті став колос пшениці та свічка, які нагадують про страждання та надію.

Алла Кіосак

СуспільствоКультура
Музикант
Соціальна мережа
Україна