Україна зацікавлена в зустрічі Зеленського і Трампа - голова МЗС
Київ • УНН
Україна очікує конкретного прогресу в мирному процесі та зацікавлена у зустрічі президентів України та США. Очільник МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що досягнення перемир’я є надзвичайно важливим для України.
Україна очікує конкретного прогресу в мирному процесі та зацікавлена у зустрічі президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час брифінгу у четвер, передає УНН.
Деталі
За словами Андрія Сибіги, очікування української сторони - це "конкретний результат для того, щоб відбувався прогрес". Він підкреслив, що досягнення перемир’я є надзвичайно важливим для України, і саме на це спрямовані усі переговорні та дипломатичні зусилля.
Українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому рівні зустрічі. Президент Зеленський - Президент Трамп. Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів
За словами Сибіги, українська сторона продовжує працювати над тим, щоб переговори тривали та приносили реальний результат.
Доповнення
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США, за повідомленнями скоротили до 19 пунктів. Трамп називав цифру у 22 пункти.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.