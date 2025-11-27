Украина заинтересована во встрече Зеленского и Трампа - глава МИД
Киев • УНН
Украина ожидает конкретного прогресса в мирном процессе и заинтересована во встрече президентов Украины и США. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что достижение перемирия является чрезвычайно важным для Украины.
Украина ожидает конкретного прогресса в мирном процессе и заинтересована во встрече президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время брифинга в четверг, передает УНН.
Детали
По словам Андрея Сибиги, ожидание украинской стороны - это "конкретный результат для того, чтобы происходил прогресс". Он подчеркнул, что достижение перемирия является чрезвычайно важным для Украины, и именно на это направлены все переговорные и дипломатические усилия.
Украинская сторона заинтересована в контактах на высшем уровне встречи. Президент Зеленский - Президент Трамп. Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров
По словам Сибиги, украинская сторона продолжает работать над тем, чтобы переговоры продолжались и приносили реальный результат.
Дополнение
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США, по сообщениям, сократили до 19 пунктов. Трамп называл цифру в 22 пункта.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.