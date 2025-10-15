Україна разом із країнами Півночі та Балтії запускають масштабну військову ініціативу - Шмигаль
Київ • УНН
Україна разом із дев’ятьма країнами Скандинавії та Балтії започатковує Скандинавсько-Балтійську ініціативу з підготовки та оснащення українських військових. Програма передбачає навчання підрозділів інструкторами з партнерських країн, постачання озброєння, підготовку на території Польщі та зміцнення оборонного співробітництва, пише УНН із посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля.
На полях 31-го засідання UDCG разом з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком підписали відповідний Меморандум про взаєморозуміння. Загалом до ініціативи долучаться Україна та дев’ять країн Півночі та Балтії: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція. Мета цієї угоди – створити спільну структуру підтримки України через підготовку та оснащення українських військових в межах міжнародної операції "Легіо"
Ініціатива передбачає:
- проведення навчання українських військових інструкторами країн-партнерів;
- оснащення різних українських підрозділів озброєнням в обʼємах еквівалентних розмірам бригади;
- підготовку на території Польщі;
- зміцнення партнерства України з країнами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки й оборони.
Наприкінці Шмигаль подякував країнам Півночі та Балтії за послідовну, потужну підтримку.
