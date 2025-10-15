Украина вместе со странами Севера и Балтии запускают масштабную военную инициативу - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина с девятью странами Скандинавии и Балтии начинает инициативу по подготовке и оснащению украинских военных. Программа предусматривает обучение подразделений, поставки вооружения и укрепление оборонного сотрудничества.
Украина вместе с девятью странами Скандинавии и Балтии запускает Скандинавско-Балтийскую инициативу по подготовке и оснащению украинских военных. Программа предусматривает обучение подразделений инструкторами из партнерских стран, поставку вооружения, подготовку на территории Польши и укрепление оборонного сотрудничества, пишет УНН со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля.
На полях 31-го заседания UDCG вместе с Министром обороны Норвегии Торе Сандвиком подписали соответствующий Меморандум о взаимопонимании. В целом к инициативе присоединятся Украина и девять стран Севера и Балтии: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Швеция. Цель этого соглашения – создать совместную структуру поддержки Украины через подготовку и оснащение украинских военных в рамках международной операции "Легио"
Инициатива предусматривает:
- проведение обучения украинских военных инструкторами стран-партнеров;
- оснащение различных украинских подразделений вооружением в объемах, эквивалентных размерам бригады;
- подготовку на территории Польши;
- укрепление партнерства Украины со странами Скандинавии и Балтии в сфере безопасности и обороны.
В конце Шмыгаль поблагодарил страны Севера и Балтии за последовательную, мощную поддержку.
