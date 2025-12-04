Україна продала ліцензію на газове родовище за 110 млн гривень: кошти підуть у спільний із США фонд

В Україні продали за 110 млн грн ліцензію на газове родовище. Як повідомили у Держгеонадра, кошти від продажу надійдуть до держбюджету та наповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови, передає УНН.

Деталі

Державна служба геології та надр України провела електронні торги з продажу спеціального дозволу на користування Любинецькою площею (від глибини 4000 м), за виключенням ділянки перетину з Довголуцькою площею (в інтервалі абсолютних відміток (-) 4700 – (-) 5800 м).

США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України

Ділянка з покладами газу природного, нафти, газу, розчиненого у нафті та конденсату знаходиться у Львівській області. Надається в користування строком на 20 років з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ).

Аукціон проходив на електронному майданчику Prozorro.Продажі. Початкова ціна лота становила 48 309 120 грн, в результаті активної конкуренції між трьома учасниками його вартість зросла більш ніж удвічі – до 110 000 011 гривень. Кошти від його продажу надійдуть до державного бюджету та наповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови, відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко

Доповнення

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови, створений Україною та США.

15 вересня міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що американським партнерам показали об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація побувала на Кіровоградщині, де оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Свириденко заявляла, що робота Інвестиційного фонду відбудови України та Сполучених Штатів Америки може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію.