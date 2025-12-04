$42.200.13
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
12:12 • 10196 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 6798 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
11:24 • 9776 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 11328 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 22742 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 38688 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
3 грудня, 16:02 • 34989 перегляди
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
3 грудня, 15:15 • 45061 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 57323 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:12 • 10196 перегляди
Україна продала ліцензію на газове родовище за 110 млн гривень: кошти підуть у спільний із США фонд

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Держгеонадра продала ліцензію на Любинецьку площу у Львівській області за 110 мільйонів гривень. Кошти надійдуть до держбюджету та Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Україна продала ліцензію на газове родовище за 110 млн гривень: кошти підуть у спільний із США фонд

В Україні продали за 110 млн грн ліцензію на газове родовище. Як повідомили у Держгеонадра, кошти від продажу надійдуть до держбюджету та наповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови, передає УНН.

Деталі

Державна служба геології та надр України провела електронні торги з продажу спеціального дозволу на користування Любинецькою площею (від глибини 4000 м), за виключенням ділянки перетину з Довголуцькою площею (в інтервалі абсолютних відміток (-) 4700 – (-) 5800 м).

США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України17.09.25, 15:33 • 42202 перегляди

Ділянка з покладами газу природного, нафти, газу, розчиненого у нафті та конденсату знаходиться у Львівській області. Надається в користування строком на 20 років з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ).

Аукціон проходив на електронному майданчику Prozorro.Продажі. Початкова ціна лота становила 48 309 120 грн, в результаті активної конкуренції між трьома учасниками його вартість зросла більш ніж удвічі – до 110 000 011 гривень. Кошти від його продажу надійдуть до державного бюджету та наповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови, відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко17.09.25, 15:59 • 2778 переглядiв

Доповнення

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови, створений Україною та США.

15 вересня міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що американським партнерам показали об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація побувала на Кіровоградщині, де оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Свириденко заявляла, що робота Інвестиційного фонду відбудови України та Сполучених Штатів Америки може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію.

Антоніна Туманова

