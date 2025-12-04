Украина продала лицензию на газовое месторождение за 110 млн гривен: средства пойдут в совместный с США фонд

$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 3240 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 11114 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 7812 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 10411 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 11781 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 22994 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 38994 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35059 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45121 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 57715 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
98%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 20827 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 20604 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 24859 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу07:55 • 12510 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 11660 просмотра
публикации
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 5412 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 11089 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 25125 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 57706 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 49564 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 11849 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 21991 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 66859 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 69934 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 123747 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Сериал
БМ-21 «Град»

Украина продала лицензию на газовое месторождение за 110 млн гривен: средства пойдут в совместный с США фонд

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Госгеонедра продала лицензию на Любинецкую площадь во Львовской области за 110 миллионов гривен. Средства поступят в госбюджет и Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления.

Украина продала лицензию на газовое месторождение за 110 млн гривен: средства пойдут в совместный с США фонд

В Украине продали за 110 млн грн лицензию на газовое месторождение. Как сообщили в Госгеонедрах, средства от продажи поступят в госбюджет и наполнят Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления, передает УНН.

Детали

Государственная служба геологии и недр Украины провела электронные торги по продаже специального разрешения на пользование Любинецкой площадью (от глубины 4000 м), за исключением участка пересечения с Долголуцкой площадью (в интервале абсолютных отметок (-) 4700 – (-) 5800 м).

США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины17.09.25, 15:33 • 42203 просмотра

Участок с залежами природного газа, нефти, газа, растворенного в нефти и конденсата находится во Львовской области. Предоставляется в пользование сроком на 20 лет с целью геологического изучения нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленной разработки месторождений, с последующей добычей нефти и газа (промышленная разработка месторождений).

Аукцион проходил на электронной площадке Prozorro.Продажи. Начальная цена лота составляла 48 309 120 грн, в результате активной конкуренции между тремя участниками его стоимость выросла более чем вдвое – до 110 000 011 гривен. Средства от его продажи поступят в государственный бюджет и наполнят Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления, согласно международным обязательствам Украины.

Инвестиционный фонд восстановления из США начинает свою операционную работу: есть первый взнос, и Украина его удвоит - Свириденко17.09.25, 15:59 • 2778 просмотров

Дополнение

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления, созданный Украиной и США.

15 сентября министр экономики Алексей Соболев сообщал, что американским партнерам показали объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала на Кировоградщине, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение.

Свириденко заявляла, что работа Инвестиционного фонда восстановления Украины и Соединенных Штатов Америки может стартовать с проектов по графиту, титану и литию.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Львовская область
Кировоградская область
Укргаздобыча
Соединённые Штаты
Украина