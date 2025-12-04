Украина продала лицензию на газовое месторождение за 110 млн гривен: средства пойдут в совместный с США фонд
Киев • УНН
Госгеонедра продала лицензию на Любинецкую площадь во Львовской области за 110 миллионов гривен. Средства поступят в госбюджет и Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления.
В Украине продали за 110 млн грн лицензию на газовое месторождение. Как сообщили в Госгеонедрах, средства от продажи поступят в госбюджет и наполнят Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления, передает УНН.
Детали
Государственная служба геологии и недр Украины провела электронные торги по продаже специального разрешения на пользование Любинецкой площадью (от глубины 4000 м), за исключением участка пересечения с Долголуцкой площадью (в интервале абсолютных отметок (-) 4700 – (-) 5800 м).
Участок с залежами природного газа, нефти, газа, растворенного в нефти и конденсата находится во Львовской области. Предоставляется в пользование сроком на 20 лет с целью геологического изучения нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленной разработки месторождений, с последующей добычей нефти и газа (промышленная разработка месторождений).
Аукцион проходил на электронной площадке Prozorro.Продажи. Начальная цена лота составляла 48 309 120 грн, в результате активной конкуренции между тремя участниками его стоимость выросла более чем вдвое – до 110 000 011 гривен. Средства от его продажи поступят в государственный бюджет и наполнят Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления, согласно международным обязательствам Украины.
Дополнение
Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления, созданный Украиной и США.
15 сентября министр экономики Алексей Соболев сообщал, что американским партнерам показали объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала на Кировоградщине, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение.
Свириденко заявляла, что работа Инвестиционного фонда восстановления Украины и Соединенных Штатов Америки может стартовать с проектов по графиту, титану и литию.