Украина продала лицензию на газовое месторождение за 110 млн гривен: средства пойдут в совместный с США фонд

В Украине продали за 110 млн грн лицензию на газовое месторождение. Как сообщили в Госгеонедрах, средства от продажи поступят в госбюджет и наполнят Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления, передает УНН.

Детали

Государственная служба геологии и недр Украины провела электронные торги по продаже специального разрешения на пользование Любинецкой площадью (от глубины 4000 м), за исключением участка пересечения с Долголуцкой площадью (в интервале абсолютных отметок (-) 4700 – (-) 5800 м).

США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины

Участок с залежами природного газа, нефти, газа, растворенного в нефти и конденсата находится во Львовской области. Предоставляется в пользование сроком на 20 лет с целью геологического изучения нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленной разработки месторождений, с последующей добычей нефти и газа (промышленная разработка месторождений).

Аукцион проходил на электронной площадке Prozorro.Продажи. Начальная цена лота составляла 48 309 120 грн, в результате активной конкуренции между тремя участниками его стоимость выросла более чем вдвое – до 110 000 011 гривен. Средства от его продажи поступят в государственный бюджет и наполнят Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления, согласно международным обязательствам Украины.

Инвестиционный фонд восстановления из США начинает свою операционную работу: есть первый взнос, и Украина его удвоит - Свириденко

Дополнение

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления, созданный Украиной и США.

15 сентября министр экономики Алексей Соболев сообщал, что американским партнерам показали объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала на Кировоградщине, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение.

Свириденко заявляла, что работа Инвестиционного фонда восстановления Украины и Соединенных Штатов Америки может стартовать с проектов по графиту, титану и литию.