Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Угорщину та Словаччину чекають серйозні наслідки, якщо продовжать купувати російську нафту - сенатор Грем

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Угорщина та Словаччина, які продовжують закуповувати російську нафту, зіткнуться з наслідками. Він висловив сподівання, що ці країни приєднаються до США у припиненні кровопролиття.

Угорщину та Словаччину чекають серйозні наслідки, якщо продовжать купувати російську нафту - сенатор Грем

Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу, однак Угорщина та Словаччина продовжують досі це робити. Якщо ж вони і надалі продовжать закупати російську нафту, то будуть наслідки. Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем, передає УНН.

Президент Трамп має рацію, вимагаючи від Європи припинити купувати російську нафту. Гарна новина полягає в тому, що Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу. Коли справа доходить до купівлі російської нафти, то зараз практично все залежить від Угорщини та Словаччини 

- написав Грем.

Він виразив сподівання і очікування, що Угорщина та Словаччина незабаром візьмуть на себе зобов'язання допомогти США припинити кровопролиття.

Якщо ні, то наслідки мають бути і будуть 

- додав Грем.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що закупівлі російської нафти країнами ЄС і НАТО мають негайно припинитися.

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като відхилив заклик США посилити тиск на президента рф володимира путіна з метою припинення війни в Україні шляхом введення більш високих мит на імпорт російської нафти для Китаю та Індії.

Павло Башинський

