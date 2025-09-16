Венгрию и Словакию ждут серьезные последствия, если продолжат покупать российскую нефть - сенатор Грэм

Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа, однако Венгрия и Словакия продолжают это делать. Если же они и дальше продолжат закупать российскую нефть, то будут последствия. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, передает УНН.

Президент Трамп прав, требуя от Европы прекратить покупать российскую нефть. Хорошая новость заключается в том, что Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа. Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии

Он выразил надежду и ожидания, что Венгрия и Словакия вскоре возьмут на себя обязательства помочь США прекратить кровопролитие.

Если нет, то последствия должны быть и будут