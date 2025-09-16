Венгрию и Словакию ждут серьезные последствия, если продолжат покупать российскую нефть - сенатор Грэм
Киев • УНН
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия, продолжающие закупать российскую нефть, столкнутся с последствиями. Он выразил надежду, что эти страны присоединятся к США в прекращении кровопролития.
Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа, однако Венгрия и Словакия продолжают это делать. Если же они и дальше продолжат закупать российскую нефть, то будут последствия. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, передает УНН.
Президент Трамп прав, требуя от Европы прекратить покупать российскую нефть. Хорошая новость заключается в том, что Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа. Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии
Он выразил надежду и ожидания, что Венгрия и Словакия вскоре возьмут на себя обязательства помочь США прекратить кровопролитие.
Если нет, то последствия должны быть и будут
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что закупки российской нефти странами ЕС и НАТО должны немедленно прекратиться.
Министр финансов Японии Кацунобу Като отклонил призыв США усилить давление на президента РФ Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине путем введения более высоких пошлин на импорт российской нефти для Китая и Индии.