Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Венгрию и Словакию ждут серьезные последствия, если продолжат покупать российскую нефть - сенатор Грэм

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия, продолжающие закупать российскую нефть, столкнутся с последствиями. Он выразил надежду, что эти страны присоединятся к США в прекращении кровопролития.

Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа, однако Венгрия и Словакия продолжают это делать. Если же они и дальше продолжат закупать российскую нефть, то будут последствия. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, передает УНН.

Президент Трамп прав, требуя от Европы прекратить покупать российскую нефть. Хорошая новость заключается в том, что Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа. Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии 

- написал Грэм.

Он выразил надежду и ожидания, что Венгрия и Словакия вскоре возьмут на себя обязательства помочь США прекратить кровопролитие.

Если нет, то последствия должны быть и будут 

- добавил Грэм.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что закупки российской нефти странами ЕС и НАТО должны немедленно прекратиться.

Министр финансов Японии Кацунобу Като отклонил призыв США усилить давление на президента РФ Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине путем введения более высоких пошлин на импорт российской нефти для Китая и Индии.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Владимир Путин
НАТО
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Словакия
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина