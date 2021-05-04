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У розвідці США назвали основні загрози з боку Росії

У розвідці США назвали основні загрози з боку Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Розвідуправління Міністерства оборони США опублікувало доповідь про глобальні загрози у 2021 році попередило про загрози з боку Росії. Відповідний документ опубліковано на сайті комітету у справах збройних сил Сената Конгресу США, передає УНН.

Що відомо

У документі йдеться, що головним суперником США є КНР та РФ. Ці країни хочуть конкурувати з військовим домінуванням Вашингтона. Для цього Москва та Пекін використовують найманців, кібернапади, дезінформацію, економічні напади тощо.

Згідно з документом, збройні сили РФ є потенційною загрозою існуванню США. Вони використовуються для збереження впливу в країнах по периметру російських кордонів, за допомогою чого Росія може кинути виклик глобальному лідерству США. РФ вважає США і НАТО ключовою загрозою своїй безпеці, геополітичним амбіціям і нинішньому правлячому режиму.

Цитата

"Москва використовує цілий ряд політичних, економічних, дипломатичних, розвідувальних, громадських і військових засобів, уникаючи при цьому прямого конфлікту, для того, щоб змагатися із Заходом", — свідчить доповідь.

Деталі

Повідомляється, що Росія націлюється на країни-члени НАТО, вразливі для російського впливу, — як ті, які культурно, історично і релігійно близькі Росії, так і країни, де є проблеми з корупцією і слабка економіка. Також Кремль прагне підірвати прихильність НАТО колективній обороні.

За даними американської розвідки, Росія протягом декількох років значно збільшить ядерний арсенал за рахунок нестратегічних засобів. Також у США припускають, що у Росії є незадекларована хімічна зброя, така як нервово-паралітична речовина "Новачок", якою, ймовірно, отруїли російського опозиційного політика Олексія Навального.

Зазначається, що головним важелем впливу РФ на Україну - військова присутність на сході країни.

На думку авторів доповіді, зараз Москва не зацікавлена в прямому зіткненні з США, але не відмовиться від конфронтації.

"Кремль, скоріш за все, буде намагатися не провокувати Вашингтон, але може це зробити, якщо буде переконаний, що США втручаються в російську внутрішню політику або іншим чином загрожують стратегічним інтересам Росі", - йдеться в доповіді.

Що було раніше

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. 22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму “міжвидові навчання”, які відвідав Шойгу. Потім, 22 квітня, Москва оголосила про відведення військ. 

Водночас Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки, яка з'єднує це море з Азовським, для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

При цьому, за даними британських ЗМІ, у травні два кораблі ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня. Згодом США відправили сюди патрульний катер.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — "Александр Отраковский" і "Кондопога".

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