Кулеба попередив міжнародну спільноту щодо завтрашнього послання Путіна до Федеральних сборів

Цитата

“Завтра, 21-го квітня, Володимир Путін зробить щорічне звернення до федеральних зборів. Ми очікуємо, що він може зробити там деякі заяви щодо України. Я хочу попередити світ, що ми можемо ще раз почути деякі оманливі розповіді. Він може спробувати представити Росію як обложену фортецю, оточену НАТО і ворогами”, — сказав міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, Україна — це країна, яка має один із найдовших кордонів з Росією.

“У нас немає військ НАТО в Україні, але на нашому кордоні є понад 100 тис. російських військ. Це чітка відповідь на те, хто кому погрожує”, — заявив дипломат на брифінгу, на якому були присутні понад 100 міжнародних журналістів.

Доповнення

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.

На засіданні міністр запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Російською Федерацією. Зокрема, він передбачає запровадження секторальних санкцій ЄС.

Водночас верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ зазначив, що на сьогодні не очікується ніяких нових санкцій Євросоюзу щодо Росії.