Кулеба завтра запропонує ЄС кроки для підтримки України на тлі ескалації на Сході

Деталі

Кулеба візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах 19 квітня на запрошення високого представника ЄС Жозепа Борреля.

На порядку денному засідання Ради ЄС у закордонних справах за участю керівника дипломатії ЄС та міністрів закордонних справ усіх 27-ми держав-членів, як вказано, перебуватиме питання "загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола кордонів нашої держави, спричиненої деструктивними та агресивними діями Російської Федерації".

"Дмитро Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС", - відзначили у МЗС.

Що було раніше

Раніше у ЄС вказували, що уважно і з серйозним занепокоєнням стежать за погіршенням ситуації з безпекою на сході України і за російськими військами на кордоні країни, і ця тема буде обговорюватися на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у наступний понеділок, 19 квітня.

Довідково

Рада ЄС у закордонних справах є найвищим органом Євросоюзу, що ухвалює спільні практичні рішення та формує об’єднану позицію держав-членів із зовнішньополітичних і безпекових питань.