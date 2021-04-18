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Кулеба завтра предложит ЕС шаги для поддержки Украины на фоне эскалации на Востоке

Киев  •  УНН

 • 20087 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 19 апреля, примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформирует коллег об обострении ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванном действиями Российской Федерации, и предложит Евросоюзу шаги для поддержки Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

Детали

Кулеба примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля по приглашению высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии ЕС и министров иностранных дел всех 27 государств-членов, как указано, будет находиться вопрос "обострения ситуации с безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации".

"Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - отметили в МИД.

Что было ранее

Ранее в ЕС указывали, что внимательно и с серьезным беспокойством следят за ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины и за российскими войсками на границе страны, и эта тема будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в следующий понедельник, 19 апреля.

Для справки

Совет ЕС по иностранным делам является высшим органом Евросоюза, принимает совместные практические решения и формирует объединенную позицию государств-членов по внешнеполитическим вопросами и вопросам безопасности.

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