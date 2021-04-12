Голови МЗС країн ЄС 19 квітня обговорять ситуацію в Україні та російську агресію: деталі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. ЄС уважно і з серйозною стурбованістю стежить за погіршенням ситуації з безпекою на сході України і за російськими військами на кордоні країни, ця тема буде обговорюватися на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у наступний понеділок, 19 квітня. Про це заявив під час брифінгу в понеділок, 12 квітня, представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Україна буде одним з пунктів порядку денного майбутнього засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка відбудеться в режимі відеоконференцзв’язку. І ЄС, його держави-члени та інститути дуже уважно і з серйозною стурбованістю стежать за погіршенням ситуації з безпекою на сході України і за російськими військами на кордоні з Україною”, - сказав Стано.

Деталі

Речник ЄС у цьому контексті привітав дії, що вживаються Україною для врегулювання ситуації, і закликав Росію утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до погіршення ситуації.

“Ми сподіваємося, що не буде ескалації, сподіваємося, що не буде конфлікту, це було б дійсно неприйнятно, і всі поточні контакти і дипломатичні зусилля, які тривають, насправді спрямовані на запобігання цього”, — додав він.

Відзначимо також, що на згадану Стано зустріч був запрошений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Що було раніше

Раніше в МЗС повідомили, що в середу, 13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО в Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в понеділок, 12 квітня.

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