Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию: детали

Цитата:

"Украина будет одним из пунктов повестки дня предстоящего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи. И ЕС, его государства-члены и институты очень внимательно и с серьезной обеспокоенностью следят за ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины и за российскими войсками на границе с Украиной", - сказал Стано.

Детали

Представитель ЕС в этом контексте приветствовал действия, предпринимаемые Украиной для урегулирования ситуации, и призвал Россию воздержаться от любых действий, которые могут привести к ухудшению ситуации.

"Мы надеемся, что не будет эскалации, надеемся, не будет конфликта, это было бы действительно неприемлемо, и все текущие контакты и дипломатические усилия, которые продолжаются, на самом деле направлены на предотвращение этого", - добавил он.

Отметим также, что на упомянутую Стано встречу был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Что было ранее

Ранее в МИД сообщили, что в среду, 13 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым было 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После этого также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в понедельник, 12 апреля.