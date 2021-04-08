Загострення на Донбасі: Зеленський заявив, що з початку року загинуло 26 українських воїнів

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“Ми проїжджаємо по всіх цих точках, де за останній період — з 1 січня — найбільша ескалація і найбільша кількість ускладнень з режимом „тиші“, найбільша кількість поранених і загиблих”, — зазначив Володимир Зеленський, додавши, що з початку року загинуло 26 українських воїнів.

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Зокрема, Глава держави побував на позиціях наших військових, що розташовані за 80 метрів від противника. На цій ділянці фронту українських захисників постійно обстрілюють ворожі снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру.

Ще на одній ділянці, яку відвідав Президент, було вбито чимало воїнів за останні два тижні ескалації.

“Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув, підірвався на міні”, — розповів Володимир Зеленський.

Він додав, що військові роблять усе, щоб захищати Українську державу та забезпечити режим припинення вогню.

Раніше

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на сході України 8 квітня розпочав робочу поїздку на Донбас.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.