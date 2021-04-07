Українська делегація у ТКГ по Донбасу заявила, що сторони підтвердили дотримання "режиму тиші"

Що відомо

Єдиним робочим питанням під час засідання стало повернення до суворого дотримання домовленостей про припинення вогню, досягнутих 22 липня 2020 року.

Сторони підтвердили:

— готовність та необхідність дотримання режиму припинення вогню та виконання домовленостей від 22 липня 2020 року,

— що не залишилося жодних додаткових умов для цього.

Цитата

“Спільної заяви по факту, яку запропонував координатор Підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ Посол пан Х.Чевік, та на користь прийняття якої висловилася українська сторона, не прийняли”, — повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що російська сторона зажадала внести додаткові корективи у текст підсумкової заяви, які, на думку української делегації, мали задум показати її “у більш вигідному для неї світлі”.

“Наша позиція: ми ще раз підтверджуємо, що у повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню та продовжуємо змістовні консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування”, — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Повідомляється, що наступне, чергове загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

Що було раніше

Повноважний представник РФ в контактній групі Борис Гризлов раніше сьогодні заявив, начебто засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в форматі відеоконференції завершилося безрезультатно.

Після цього, радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що росіянам не вдалося протягти заяву, де вони “зайчики та молодці”.

Додамо

Екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі було призначено сьогодні на 15:00 в онлайн-форматі. У порядку денному, зокрема, — повернення до повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Арестович повідомляв, що українська сторона скликає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу для обговорення безпекового питання.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Як наслідок, українська сторона у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ.