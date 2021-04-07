Украинская делегация в ТКГ по Донбассу заявила, что стороны подтвердили соблюдение "режима тишины"

Что известно
Единственным рабочим вопросам во время заседания стало возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020.
Стороны подтвердили:
— готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года,
— что не осталось никаких дополнительных условий для этого.
Цитата
“Совместного заявления по факту, которую предложил координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х.Чевик, и в пользу принятия которой высказалась украинская сторона, не приняли”, — сообщили в пресс-центре.
Отмечается, что российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по мнению украинской делегации, имели замысел показать ее “в более выгодном для нее свете”.
“Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Сообщается, что следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.
Что было раньше
Полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее сегодня заявил, будто заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции завершилось безрезультатно.
После этого, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что россиянам не удалось протащить заявление, где они “зайчики и молодцы”.
Добавим
Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было назначен сегодня на 15:00 в онлайн-формате. В повестке дня, в частности, — возвращение к полному и всеобъемлющему соблюдения режима прекращения огня.
Арестович сообщал, что украинская сторона созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу для обсуждения вопроса безопасности.
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Как следствие, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировала экстренное внеочередное заседание ТКГ.