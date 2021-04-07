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Украинская делегация в ТКГ по Донбассу заявила, что стороны подтвердили соблюдение "режима тишины"

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу заявила, что стороны подтвердили соблюдение "режима тишины"

Киев  •  УНН

 • 36491 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня, 7 апреля, состоялась экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы, которая была проведена по инициативе Украины. Во время заседания стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе, передает УНН.

Что известно

Единственным рабочим вопросам во время заседания стало возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020.

Стороны подтвердили:

— готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года,
— что не осталось никаких дополнительных условий для этого.

Цитата

“Совместного заявления по факту, которую предложил координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х.Чевик, и в пользу принятия которой высказалась украинская сторона, не приняли”, — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по мнению украинской делегации, имели замысел показать ее “в более выгодном для нее свете”.

“Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Сообщается, что следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Что было раньше

Полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее сегодня заявил, будто заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции завершилось безрезультатно.

После этого, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что россиянам не удалось протащить заявление, где они “зайчики и молодцы”.

Добавим

Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было назначен сегодня на 15:00 в онлайн-формате. В повестке дня, в частности, — возвращение к полному и всеобъемлющему соблюдения режима прекращения огня.

Арестович сообщал, что украинская сторона созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу для обсуждения вопроса безопасности.

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Как следствие, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировала экстренное внеочередное заседание ТКГ.

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