Украинская делегация в ТКГ по Донбассу заявила, что стороны подтвердили соблюдение "режима тишины"

Что известно

Единственным рабочим вопросам во время заседания стало возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020.

Стороны подтвердили:

— готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года,

— что не осталось никаких дополнительных условий для этого.

Цитата

“Совместного заявления по факту, которую предложил координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х.Чевик, и в пользу принятия которой высказалась украинская сторона, не приняли”, — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по мнению украинской делегации, имели замысел показать ее “в более выгодном для нее свете”.

“Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Сообщается, что следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.