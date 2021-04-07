Засідання контактної групи по Донбасу закінчилося. У РФ заявляють, що безрезультатно
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Чергове засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в форматі відеоконференції завершилося безрезультатно. Таку заяву зробив у середу повноважний представник РФ в контактній групі Борис Гризлов, передає УНН із посиланням на ТАСС.
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"Сьогоднішнє засідання контактної групи було ініційовано саме Києвом. В учасників контактної групи була надія, що в результаті засідання будуть запропоновані конкретні кроки по реалізації додаткових заходів. Однак чотиригодинне обговорення закінчилося безрезультатно", - зазначив він, додавши, що натомість українськими представниками "були зроблені спроби знову вихолостити і спотворити зазначені заходи".
Деталі
За словами Гризлова, "конструктивні, конкретні пропозиції Донбасу по залученню механізму верифікації порушень були заблоковані без будь-якої аргументації". Він висловив надію на те, що Збройні сили України виконуватимуть накази, продекларовані в заяві, яку опубліковано на сайті українського міністерства оборони.
Гризлов зазначив, що українська сторона через вісім місяців зробила перший крок до дотримання режиму припинення вогню. "Україна публічно заявила про свою прихильність заходам щодо припинення вогню без яких би то не було помилок і інтерпретацій. Ми вітаємо, що заява України дійсно відповідає додатковим заходам і з неї чітко видно, що вогонь у відповідь може відкриватися тільки за наказом керівництва Збройних сил України та збройних формувань Донбасу", - сказав він.
При цьому запобігання та верифікація можливих порушень повинні відбуватися "під час двосторонньої взаємодії Донбасу і України", підкреслив Гризлов.
Додамо
Екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі було призначено сьогодні на 15:00 в онлайн-форматі. У порядку денному, зокрема, - повернення до повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.
Що було раніше
Арестович повідомляв, що українська сторона скликає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу для обговорення безпекового питання.
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Як наслідок, українська сторона у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ.